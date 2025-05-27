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لبنان

وزير الداخلية استقبل سفيري اسبانيا وتركيا

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:17
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو وجرى عرض للأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون المشترك.
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كما استقبل سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم. وكانت مناسبة تم التطرّق فيها لآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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