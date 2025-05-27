وزير الداخلية استقبل سفيري اسبانيا وتركيا

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استقبل والبلديات ، بعد ظهر اليوم، سفير في وجرى عرض للأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون المشترك.كما استقبل سفير في لبنان . وكانت مناسبة تم التطرّق فيها لآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.