علي عمّار: على الحكومة أن تلتفت إلى الأزمات المعيشية وغيرها

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أقامت التعبئة التربوية في " " في ، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ولمناسبة عيد والتحرير،عرضا مسرحيا في قاعة المودة في منطقة ، يحكي لحظة دخول الأهالي إلى قرى الشريط المحتل عام 2000 وتحرير الأرض برفقة المجاهدين، في حضور عدد من الفعاليات والشخصيات التربوية والثقافية والاجتماعية وجمع من الطلاب.وبعد تلاوة آيات بينات من ، تحدث النائب عمّار فتمنّى من " ورئيسها أن يقوموا بالدور المطلوب منهم، وألا يراهنوا كثيراً على تُرّهات طالما جربها الكثيرون قبلهم ولم يبخلوا في أي تجربة من تجاربها من أجل تحصيل رضا الخارج".وقال النائب عمار:" إن مسؤولية الحكومة الآن هو الالتفات إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والمعيشية وغيرها، وتحويل إلى خلية عمل تضع خطة وخارطة طريق لإخراج البلد والناس من حجم ووقع هذه الأزمات، فضلاً عن دوره المطلوب في ضرورة حماية الأرض والإنسان".وأضاف عمّار: "نقول للذين طالما سمحوا لأنفسهم أن يهاجموا فعل المقاومة وسلاح المقاومة، وكأن هؤلاء يريدون أن ينسوننا من ذهب إلى أبعد ما يدعون إليه من مشاريع كان يُعبّر عنها بأنها مشاريع سلام في المنطقة، فنحن ما نسينا لا "كمب دايفد" ولا " " ولا " " ولا غيرها من العواصم التي احتضنت مؤتمرات تحت عنوان ترتيب السلام في المنطقة، وكل ذلك لم يؤدِ لأي شيء على الإطلاق، فالأرض لم تُحرر، بل على العكس، حيث إن العدو تمادى في غيّه وعدوانه، فضم ضماً غير شرعياً، وما زال مستمراً في احتلاله للكثير من الأراضي، وخصوصاً في بما يسمى بالنقاط الخمسة وغيرها من الحدود التي يتجاوزها بين حين وآخر".