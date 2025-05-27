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لبنان

بالصور... تعرّض رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" تيمور جنبلاط لحادث سير

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:39
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تعرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لحادث سير في منطقة الزير في الشوف، بعد انزلاق سيارته بسبب تسرب مادة المازوت على الطريق من دون أن يصاب بأذى.
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