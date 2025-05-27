الهيئات الاقتصادية عرضت مع ممثلين للبنك الدولي برامج تتعلق بزيادة تنافسية القطاع الخاص

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عقدت اجتماعا مع مديرة التجارة والاستثمار والتنافسية في الدكتورة والمدير الإقليمي للشرق الأوسط في البنك الدولي كاري، اليوم في مقر وجبل .وأشارت الهيئات الاقتصادية في بيان، إلى أن "البحث تطرق إلى البرامج التي ينفذها البنك الدولي في لبنان وبرامج أخرى تتعلق بزيادة تنافسية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات".وألقى للهيئات الاقتصادية كلمة الهيئات، فعرض "حاجات لبنان الكبيرة لإعادة بناء بنيته التحتية والخدماتية وزيادة تنافسية اقتصاده، وكذلك في مجال الحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر والبطالة".ودعت الهيئات الاقتصادية "البنك الدولي إلى إعطاء الأفضلية للشركات على مثيلاتها الأجنبية، في مشاريعه لإعادة إعمار سوري".وأشار ممثلا البنك الدولي إلى أن "القيادة الجديدة للبنك الدولي تركز على خلق فرص العمل"، وقالا: "اعتبارا من أول ، سيكون هناك مسؤول يمثل في لبنان".وكشفا عن "لقاء للبنك الدولي الأسبوع المقبل مع رئيس الحكومة لمناقشة ما يعرف بورقة سياسة البنك الدولي والتي تعرض رأي البنك الدولي أهم الإصلاحات التي يجب أن تطبق في كل القطاعات، وليس فقط القطاع المصرفي".وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على "استمرار التواصل لمتابعة المشاريع المطروحة".