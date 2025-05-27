الرئيس الجميّل زار الباروك وتفقد محمية ارز الشوف

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زار الرئيس أمين الجميل محمية ارز وبلدة الباروك، تلبية لدعوة من رئيس البلدية السابق المحامي نخلة، بحضور نزار هاني، رئيس النائب ، رئيس بلدية الباروك-الفريديس المنتخب فادي محمود وشخصيات.ووصل الرئيس الجميل الى ضريح الشاعر رشيد نخلة الذي كتب النشيد الوطني اللبناني، وتفقد مكتبته في جوار ضريحه، وكان في استقباله نخلة وحفيد الراحل سعيد وشخصيات من البلدة، ليزور بعد ذلك محمية ارز الشوف متفقدا شجرة الارز التي غرسها وتحمل اسمه وريّها بالمياه، وقد انضم وزير الزراعة الى الحضور.وأبدى الرئيس الجميل اعجابه بالمحمية وبالتنوع البيولوجي الذي تحتويه، مؤكدا "اهمية دعم وتعزيز مثل هذه المشاريع البيئية والسياحية والتراثية على مستوى كل "، مذكرا بالعديد من "المبادرات التي اقيمت سابقا والتي تشبه بعض المشاريع في الجبل من مناطق اخرى من لبنان، للحفاظ على الغطاء النباتي الاخضر الذي يميز هذا الوطن".وعرض هاني للرئيس الجميل مسيرة انشاء محمية ارز الشوف، والخطوات والمساعي الحثيثة التي وصلت بهذه المنطقة الى ما وصلت اليه.وانتقل الرئيس الجميل بعد ذلك الى منزل المحامي ايلي نخلة الذي استضافه الى الغداء، بحضور ووزير الزراعة ورئيس البلدية محمود، اضافة الى ممثل النائب السابق نعمة طعمة طوني انطونيوس، نقيب المحررين القصيفي، وكيل داخلية الشوف في الدكتور عمر غنّام، الاب ايلي كيوان، الشوف في المخابرات العقيد وائل محمود، ربيع الهبر وشخصيات.نخلةوأكد المحامي نخله بضيوفه، مؤكدا على "العلاقة التاريخية بين بكفيا وهذه المنطقة، وايضا العلاقة السياسية والاجتماعية الايجابية جدا بين عائلة الجميل ، ولا سيما الرئيس الجميل ورئيس الشيخ ، مع قصر المختارة الاستاذ والنائب تيمور جنبلاط، وهي ستستمر لصالح الوطن وابنائه".