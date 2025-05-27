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لبنان

برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:15
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احتفلت إدارة فندق "ذا فيو" - السان جورج - بيروت، بالافتتاح الرسمي لفندقها، برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب والدبلوماسيين وكبار الضباط الامنيين، وشخصيات اقتصادية وانمائية واعلامية.
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بعد النشيد الوطني، قالت وزيرة السياحة: "يسرني أن أكون معكم وأن أرحب بكم في هذه الأمسية المميزة، في هذا المكان الذي لا يشبه أي مكان آخر. فندق السان جورج أكثر من معلم سياحي أو نقطة ساحرة على شاطئ بيروت. هو قطعة من الذاكرة الوطنية، من هوية المدينة، من صورتها ورموزها التي عرفها العالم ووقع في حبها. كم من مشهد سينمائي خلد هنا، وكم من لحظة فرح كتبت على شرفاته، كم من قصة حب أضاءت أعين شابات وشباب من كل الأعمار، بين صوت الموج ونبض الحياة".

أضافت: "أفتخر بأنني من الجيل الذي عاش جزءا من تلك الأيام، حين كانت بيروت تعيش على إيقاع الموسيقى والموضة والذوق الرفيع. أعتز بذكرياتي الشخصية هنا، حيث كنا نأتي كل يوم، بعد المدرسة، لفترة طويلة. هنا تعلمت التزلج على الماء، وتكون خلالها يقيني بالعلاقة العضوية بين حسن الضيافة والثقافة اللبنانية".

وتابعت: "جميل جدا أن نعود اليوم إلى ذلك العصر، لا لنهرب من الواقع، بل لنستحضر روحه، ونستلهم منه الطاقة والشغف في نظرتنا إلى المستقبل. "العودة إلى السبعينات" هي احتفاء بسنوات الازدهار، ولكنها أيضا وعد بأننا لن نعيد إنتاج الأخطاء التي أدت إلى الحرب. نعود إلى الفرح الجامع، لا إلى التفرقة. نعود إلى بيروت التي تتسع للجميع، والتي تعرف كيف تنهض وتحتفل، مهما عصفت بها الأزمات".

واردفت: "تحية محبة واعتزاز إلى عائلة السان جورج، إدارة وفريق عمل، إلى العزيز فادي خوري، على صمودهم ومثابرتهم. وتهنئة من القلب بمناسبة افتتاح فندق "The View"، هذا العنوان الذي سيضيف إلى ذاكرة المكان فصلا جديدا من الأمل والتجدد".

وختمت: "فلنفرح الليلة معا، بمدينة تعيد الاستثمار بميزاتها الفريدة على شاطئ المتوسط، في ظل عهد جديد وحكومة جديدة وأمل متجدد. ولنثبت أن بيروت تبقى السباقة في صناعة الجمال الذي يتغلب على كل التحديات".
(الوكالة الوطنية)
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