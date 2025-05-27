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لبنان

جابي كهرباء وقع في قبضة الأمن.. هكذا احتال على لبنانيين

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:22
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، أنّه "انطلاقًا من دورها في حماية المؤسسات العامة ومكافحة الفساد أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة – مديرية التحقيق المركزي، المدعو (ع. ك.)، وهو جابي متعاقد مع إحدى شركات الخدمات الكهربائية، بجرم التلاعب بفواتير الكهرباء والاحتيال على المشتركين".
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أضاف البيان:" خلال التحقيق، اعترف بتسليم نسخ ملوّنة من الفواتير للمشتركين بعد قبض قيمتها لحسابه، وإعادة النسخ الأصلية إلى الشركة مدّعيًا أنها غير مسدّدة. وقد ضُبط بحوزته عدد من الفواتير المزوّرة والفارغة".

ختم:" وقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف والمضبوطات، بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
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