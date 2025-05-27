جابي كهرباء وقع في قبضة الأمن.. هكذا احتال على لبنانيين

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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، أنّه "انطلاقًا من دورها في حماية المؤسسات العامة ومكافحة الفساد أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة – المركزي، المدعو (ع. ك.)، وهو جابي متعاقد مع إحدى شركات الخدمات الكهربائية، بجرم التلاعب بفواتير الكهرباء والاحتيال على المشتركين".أضاف البيان:" خلال التحقيق، اعترف بتسليم نسخ ملوّنة من الفواتير للمشتركين بعد قبض قيمتها لحسابه، وإعادة النسخ الأصلية إلى الشركة مدّعيًا أنها غير مسدّدة. وقد ضُبط بحوزته عدد من الفواتير المزوّرة والفارغة".ختم:" وقد أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف والمضبوطات، بناءً لإشارة المختص".