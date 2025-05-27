شيخ العقل اتصل بجنبلاط مطمئنا بعد حادث السير

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زار شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور اليوم المهندس الاستاذ امين الداعوق في منزل جده المرحوم عمر بك الداعوق، للاطمئنان الى صحته، وتقديراً لدوره والاجتماعي في رئاسة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في لسنوات خلت، واحتراماً لشخصه المتميز بدماثة الاخلاق وسعة المعرفة والانفتاح.وكانت مناسبة استذكرا فيها والوفد المرافق علاقة آل الداعوق الكرام القديمة بالجبل وعلى الاخص في منطقة رويسات صوفر، متمنياً له "الصحة والعافية"، ومؤكداً على "ثبات الصداقة التي تجمع الشيخ ابي المنى بالاستاذ الداعوق"، ومقدماً له هدية رمزية عبارة عن نسخة من المصحف الشريف بالحجم الكبير.ورافقه في الزيارة امين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار والشيخان حمزة الكوكاش وراجح عبد الخالق والسيد نبال ابي المنى.واستقبل الشيخ ابي المنى الطائفة في بيروت المفتش العام في قوى الامن الداخلي العميد عبود.كما عقد اجتماعات عمل ادارية مع اللجان في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة، والقانونية بحضور رئيسها الدكتور طلال جابر، والتواصل والعلاقات العامة بحضور رئيسها الشيخ فادي العطّار، وكذلك مع هيئة رصد الوظائف والاختصاصات التي تشكلت حديثاً في المجلس المذهبي.واجرى شيخ العقل اتصالا هاتفياً برئيس النائب مطمئناً وحامداً الله على سلامته، بعد حادث السير الذي تعرض له على طريق خلال توجهه إلى بيروت. (الوكالة الوطنية)