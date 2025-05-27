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لبنان

شقير بحث ووزيرة السياحة في الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة السائحين

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:39
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في مكتبه، عصر اليوم، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، حيث جرى البحث في الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة السائحين والزائرين في الأشهر المقبلة. (الوكالة الوطنية)
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