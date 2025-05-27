شقير بحث ووزيرة السياحة في الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة السائحين

استقبل العام اللواء ، في مكتبه، عصر اليوم، وزيرة السياحة لورا ، حيث جرى البحث في الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة السائحين والزائرين في الأشهر المقبلة. (الوكالة الوطنية)

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