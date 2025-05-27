وزير الدفاع استقبل كرامي ورئيس الجامعة الأميركية

Advertisement

استقبل اللواء ، في مكتبه، في اليرزة اليوم، ، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.كما التقى منسى كلا من اللواء الركن ومدير المخابرات في الركن . وجرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد، والتحديات التي تواجه ، في ظل الظروف الراهنة، لا سيما على صعيد وضبط الحدود.والتقى كلا من الأميركية الدكتور ونائب لحركة "النضال اللبناني العربي" "سليم " طارق داوود. وخلال اللقاءين، تم التطرق إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك. (الوكالة الوطنية)