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لبنان

وزير الدفاع استقبل كرامي ورئيس الجامعة الأميركية

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:55
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب فيصل كرامي، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.
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كما التقى منسى كلا من عضو المجلس العسكري اللواء الركن يوسف حداد ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي. وجرى عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد، والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، في ظل الظروف الراهنة، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.

والتقى وزير الدفاع كلا من رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري ونائب الأمين العام لحركة "النضال اللبناني العربي" رئيس مؤسسة "سليم الداوود" طارق داوود. وخلال اللقاءين، تم التطرق إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك. (الوكالة الوطنية)
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