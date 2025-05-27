الحاج يبحث مع وفد إماراتي سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات

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استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه بالوزارة، في ترجمة لنتائج القمة - الأخيرة في ، وفدا إماراتيا ضم مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في المدير التنفيذي للعمليات في وكالة للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في ، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.وخلال اللّقاء، أبدى الحاج شكره وتقديره "للمبادرة الأخوية التي تجسّد حرص على الوقوف إلى جانب ". وقدم عرضا مفصلا لمجموعة من المشاريع ذات الأولوية، تشمل خططا قصيرة وطويلة الأمد، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتّصالات".وأكد الحاج أنه سيتم "متابعة الموضوع بكل جدية لوضعه على نار ، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت".من جانبهم، نقل أعضاء الوفد تحيات قيادة دولة ، مؤكدين " رئيس آل بدعم لبنان، استمرارا لما عبّر عنه خلال استقباله الرئيس في أبو ظبي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين". (الوكالة الوطنية)