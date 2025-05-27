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لبنان

الحاج يبحث مع وفد إماراتي سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:57
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استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه بالوزارة، في ترجمة لنتائج القمة اللبنانية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي، وفدا إماراتيا ضم مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في وزارة الاتصالات، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.
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وخلال اللّقاء، أبدى الحاج شكره وتقديره "للمبادرة الأخوية التي تجسّد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب لبنان". وقدم عرضا مفصلا لمجموعة من المشاريع ذات الأولوية، تشمل خططا قصيرة وطويلة الأمد، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتّصالات".

وأكد الحاج أنه سيتم "متابعة الموضوع بكل جدية لوضعه على نار حامية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت".

 من جانبهم، نقل أعضاء الوفد تحيات قيادة دولة الإمارات، مؤكدين "التزام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم لبنان، استمرارا لما عبّر عنه خلال استقباله الرئيس جوزاف عون في أبو ظبي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين". (الوكالة الوطنية)
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