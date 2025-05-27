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لبنان

اختفاء فتى في النبي شيت... والعائلة تطلب المساعدة

Lebanon 24
27-05-2025 | 12:31
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن الفتى كريم ربيع فارس، خرج من منزله صباح اليوم في بلدة النبي شيت- بعلبك، ولم يُعرف عنه أي شيء حتى الساعة.
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وقد ناشدت عائلته كل من يمتلك أي معلومات عن مكان وجوده، التواصل على الرقم: 70844330.
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