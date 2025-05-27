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لبنان

بالأسماء... إليكم رؤساء البلديات ونوابهم بعد انتخابهم في عكار

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:54
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 تواصلت عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في مكتبي محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وأمينة سر محافظة عكار رولا البايع، في سرايا حلبا الحكومي .
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وتم انتخاب رئيس ونائب رئيس للبلديات العكارية التالية:

- بلدية النورة: منير محمد احمد عباس رئيسا وخالد يحيى شبين نائبا للرئيس

- بلدية النهرية وبستان الحرش: انطوان موسى موسى رئيسا وديب عفيف ابراهيم نائبا للرئيس

- بلدية المونسة: أحمد خالد محمد نعمان رئيسا وعلي احمد الفحل نائبا للرئيس

- بلدية المقيطع: احمد خضر خالد رئيسا وأحمد خالد أحمد نائبا للرئيس

- بلدية النفيسة: جورج نجيب الأسمر رئيسا وعصام زاهي النشار نائبا للرئيس

- بلدية المقيبلة: عبد الرزاق خالد الخالد رئيسا وفايز خالد عطية نائبا للرئيس

- بلدية الهيشة: أحمد بطين العلي رئيسا وأحمد خالد علي نائبا الرئيس

- بلدية برقايل: عبد الرحمن نور الدين الحسن رئيسا ورضوان علي موسى نائبا للرئيس

- بلدية الحيصة: محمد علي حسين رئيسا ومحمود خضر فريوان نائبا للرئيس

- بلدية عين الذهب: حسين احمد طالب رئيسا وأحمد نصر محمود نائبا للرئيس

- بلدية هيتلا: طلال سليمان حمود رئيسا والياس ابراهيم الدباس نائبا للرئيس

- بلدية عين يعقوب: ماجد عزت درباس رئيسا وعاطر بشير ابراهيم نائبا للرئيس

- بلدية مشيلحة الحاكور: مهدي بدر الخوري رئيسا ومنيف عبدالله شومان نائبا للرئيس

- بلدية ممنع: جوزف طنوس يوسف رئيسا وسيدة ابراهيم سركيس نائبا للرئيس

- بلدية وادي الحور: سمير عبدالله علمان رئيسا ومحمد عبد الكريم الأحمد نائبا للرئيس

- بلدية كوشا: علي محمد البردوع رئيسا ومحمد جودت خضر نائبا للرئيس

- بلدية زوق الحبالصة: محمد علي حبلص رئيسا ومحمد مرعب حبلص نائبا للرئيس

- بلدية قبة بشمرا: خالد أحمد الأسمر رئيسا وأحمد عوض عوض نائبا للرئيس

- بلدية دوير عدوية: هيثم محمود عدوية رئيسا ورحاب مصطفى علي نائبا للرئيس.
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