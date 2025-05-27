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لبنان

مفاجأة... إسرائيل تدرس احتمال تصعيد جوي في لبنان!

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:54
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كشفت مصادر دبلوماسية في حديث لـ"الجديد"، عن أن إسرائيل تدرس احتمال تصعيد جوي على لبنان إذا لم يتوصل المسؤولون إلى صيغة نهائية لحصر سلاح حزب الله والمخيمات معاً.
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