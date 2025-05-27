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لبنان

من شيخ الأزهر.. رسالة إلى الشعب اللبناني

Lebanon 24
27-05-2025 | 14:07
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وجّه شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب رسالة إلى اللبنانيين شدد فيها على ضرورة الاصطفاف الوطني والتنبّه لمحاولات التعدي على سيادة لبنان، داعيًا إلى بذل الجهود للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة نواف سلام.
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وأشار شيخ الأزهر إلى أن لبنان اليوم في أمسِّ الحاجة إلى حكمائه وأبنائه المخلصين للمِّ الشمل وتفويت الفرصة على كل مَن لا يريدون الخير لهذا البلد، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الأزهر بالشعب اللبناني.


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