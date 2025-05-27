من شيخ الأزهر.. رسالة إلى الشعب اللبناني

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وجّه شيخ رسالة إلى اللبنانيين شدد فيها على ضرورة الاصطفاف الوطني والتنبّه لمحاولات التعدي على سيادة ، داعيًا إلى بذل الجهود للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي ، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة .وأشار شيخ إلى أن لبنان اليوم في أمسِّ الحاجة إلى حكمائه وأبنائه المخلصين للمِّ الشمل وتفويت الفرصة على كل مَن لا يريدون الخير لهذا البلد، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الأزهر بالشعب اللبناني.