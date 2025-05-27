وزارة الصحة: شهيد في غارة ياطر

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو أدت إلى سقوط ، في بلدة ياطر.

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وكانت قد أفادت مندوبة " " عن استهداف العدو دراجة نارية، في وقت سابق من مساء اليوم، بغارة من مسيّرة إسرائيلية.