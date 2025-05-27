بالصور: لقاء سوري لبناني في دمشق.. وهذا ما تم بحثه

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أعلنت عبر حسابها على "أكس" أنّ اللواء "أحمد " معاون للشؤون الشرطية استقبل وفداً من برئاسة العميد الركن ميشيل .وحسب وزارة الداخلية السورية، جرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على ، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبطها ومنع عمليات التهريب.