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لبنان

بالصور: لقاء سوري لبناني في دمشق.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-05-2025 | 15:22
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها على "أكس" أنّ اللواء "أحمد لطوف" معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية استقبل وفداً من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشيل بطرس.
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وحسب وزارة الداخلية السورية، جرى خلال اللقاء بحثُ آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك لضبطها ومنع عمليات التهريب.
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