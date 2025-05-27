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لبنان

بالصورة.. حادث سير مروّع في لبنان

Lebanon 24
27-05-2025 | 15:45
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وقع حادث سير مروّع مساء اليوم على طريق عام داريا – نهر الحمام في قضاء الشوف، ما أدى إلى وفاة امرأة.
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وحسب المعلومات تدحرجت السيارة بعد أن تم فقدان السيطرة عليها، حيث استقرت فوق خيم بلاستيكية تحت الطريق.
 
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