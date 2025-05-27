بالصورة.. حادث سير مروّع في لبنان

وقع حادث سير مروّع مساء اليوم على طريق عام داريا – في قضاء ، ما أدى إلى وفاة امرأة.

Advertisement

وحسب المعلومات تدحرجت السيارة بعد أن تم فقدان السيطرة عليها، حيث استقرت فوق خيم بلاستيكية تحت الطريق.