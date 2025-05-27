20
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان
Lebanon 24
27-05-2025
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم اعتماد الدولار في الشراء والمبيع، ازداد الطلب على الليرة في
لبنان
، وباتت كتلتها في السوق 119 تريليوناً في نهاية آذار 2025، بعدما كانت 102 تريليوناً في نهاية الـ2024.. فهل سيتأثر سعر الدولار في لبنان بسبب ارتفاع كتلة الليرة؟
Advertisement
التفاصيل في الفيديو المرفق.
مواضيع ذات صلة
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
Lebanon 24
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
28/05/2025 03:18:10
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. إستحقاقٌ ينتظر "مصرف لبنان"
Lebanon 24
بشأن الدولار.. إستحقاقٌ ينتظر "مصرف لبنان"
28/05/2025 03:18:10
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمالي العام": ننوه بمواقف حاكم مصرف لبنان الجديد بشأن أموال المودعين
Lebanon 24
"العمالي العام": ننوه بمواقف حاكم مصرف لبنان الجديد بشأن أموال المودعين
28/05/2025 03:18:10
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. الـ100 ليرة ما زالت "موجودة"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. الـ100 ليرة ما زالت "موجودة"
28/05/2025 03:18:10
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
جهود مكثّفة لمنع التدهور
Lebanon 24
جهود مكثّفة لمنع التدهور
17:36 | 2025-05-27
27/05/2025 05:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداد لرفع الأسعار
Lebanon 24
إستعداد لرفع الأسعار
17:20 | 2025-05-27
27/05/2025 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي..وهذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي..وهذه تفاصيله
15:49 | 2025-05-27
27/05/2025 03:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث سير مروّع في لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. حادث سير مروّع في لبنان
15:45 | 2025-05-27
27/05/2025 03:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: لقاء سوري لبناني في دمشق.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
بالصور: لقاء سوري لبناني في دمشق.. وهذا ما تم بحثه
15:22 | 2025-05-27
27/05/2025 03:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
Lebanon 24
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
04:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!
Lebanon 24
"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!
00:28 | 2025-05-27
27/05/2025 12:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
03:52 | 2025-05-27
27/05/2025 03:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
08:17 | 2025-05-27
27/05/2025 08:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
08:01 | 2025-05-27
27/05/2025 08:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:36 | 2025-05-27
جهود مكثّفة لمنع التدهور
17:20 | 2025-05-27
إستعداد لرفع الأسعار
15:49 | 2025-05-27
بيان من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي..وهذه تفاصيله
15:45 | 2025-05-27
بالصورة.. حادث سير مروّع في لبنان
15:22 | 2025-05-27
بالصور: لقاء سوري لبناني في دمشق.. وهذا ما تم بحثه
15:15 | 2025-05-27
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه اليوم
فيديو
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
28/05/2025 03:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24