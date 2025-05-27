Advertisement

لبنان

بالفيديو: بشأن الليرة.. خطوة من مصرف لبنان

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1366758-638839844462226089.png
Doc-P-1366758-638839844462226089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم اعتماد الدولار في الشراء والمبيع، ازداد الطلب على الليرة في لبنان، وباتت كتلتها في السوق 119 تريليوناً في نهاية آذار 2025، بعدما كانت 102 تريليوناً في نهاية الـ2024.. فهل سيتأثر سعر الدولار في لبنان بسبب ارتفاع كتلة الليرة؟
Advertisement

التفاصيل في الفيديو المرفق.
مواضيع ذات صلة
ماذا قرّر مصرف لبنان؟ خطوة لافتة
lebanon 24
28/05/2025 03:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الدولار.. إستحقاقٌ ينتظر "مصرف لبنان"
lebanon 24
28/05/2025 03:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"العمالي العام": ننوه بمواقف حاكم مصرف لبنان الجديد بشأن أموال المودعين
lebanon 24
28/05/2025 03:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من مصرف لبنان.. الـ100 ليرة ما زالت "موجودة"
lebanon 24
28/05/2025 03:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2025-05-27
17:20 | 2025-05-27
15:49 | 2025-05-27
15:45 | 2025-05-27
15:22 | 2025-05-27
15:15 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24