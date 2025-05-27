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لبنان

إستعداد لرفع الأسعار

Lebanon 24
27-05-2025 | 17:20
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تستعد المجمعات الغذائية والتموينية الكبرى، فضلاً عن المؤسسات التجارية الى إعلان رفع الأسعار مع دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيِّز التطبيق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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