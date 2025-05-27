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لبنان

جهود مكثّفة لمنع التدهور

Lebanon 24
27-05-2025 | 17:36
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تتكثّف المساعي للحلول دون تدهور سياسي جديد في البلاد، ينعكس سلباً على مجمل الملفات الموضوعة على الطاولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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