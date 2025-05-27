الجيش يزيل آثار أحدث توغل إسرائيلي في عمق الجنوب

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أزال الجيش ساتراً ترابياً كان رفعه الجيش داخل الأراضي خلال توغل عسكري في منطقة ليل الاثنين، في واحدة من أبرز الخروق البرية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.واخترقت جرافتان إسرائيليتان الخط الأزرق ليل الاثنين، وتوغّلتا داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل الحدودية مع . وباشرت الجرافتان أعمال تجريف وتفتيش؛ ما دفع الجيش إلى التحرك الفوري، فدفع بآليات من فوج التدخل إلى المنطقة.ويعدّ هذا التصعيد، الأبرز منذ إعلان انسحابها من ، باستثناء النقاط الخمس، في 18 شباط 2025.وأثار الاقتحام حالة من الهلع بين المدنيين، خصوصاً الأطفال، ودفعت مشاهد الانتشار العسكري بعض العائلات إلى مغادرة منازلها.وأكد شهود أن الجنود تمركزوا بالقرب من منازل مأهولة، بينها منزل مواطن لبناني اضطر إلى إجلاء عائلته قبل أن يعود بمفرده في ظل استمرار عمليات التجريف. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوة لم تدخل المنازل، لكنها بقيت في منطقة مفتوحة قريبة؛ ما ضاعف التوتر في البلدة.وفي ، انسحبت القوة الإسرائيلية التي توغلت إلى كروم المراح عند أطراف ميس الجبل، بعدما رفعت ساتراً ترابياً وقضمها عشرات الأمتار من الأراضي اللبنانية.