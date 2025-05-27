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لبنان
تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة
Lebanon 24
27-05-2025
|
22:24
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كتبت" الديار": بعد ان انهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ
بيروت
القاضي
طارق البيطار
، تحقيقاته مع العسكريين والامنيين والسياسيين ( باستثناء النائب
غازي زعيتر
الى حين انتهاء
الدورة
العادية للمجلس)، اطلق المرحلة الاخيرة، والاكثر حساسية، من جلساته للاستماع الى زملائه من القضاة، قبل ختم تحقيقاته، وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية، علما ان
البيطار
ابلغ عبر رئيس
مجلس القضاء
سهيل عبود
كلا من
المدعي العام
السابق
غسان عويدات
والقاضي
غسان خوري
طلب مثولهما امامه والاستماع اليهما بصفتهما مدعى عليهما في الملف، يوم الجمعة، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجسم القضائي لم يشهد لها
لبنان
مثيلا، وفقا لمصادر قانونية.
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وفي سياق آخر، علم ان المحقق العدلي في قضية اخفاء الامام
السيد موسى الصدر
ورفيقيه، القاضي
زاهر حمادة
، باشر تحضير رده القانوني، بالرفض، على كتاب المدعي العام
الليبي
الذي وصل الى بيروت قبل ايام، والذي طلب فيه تسليم
هنيبعل القذافي
. وكشفت مصادر متابعة للملف ان
طرابلس
لم تف بما التزمت به لجهة تسليم الوثائق ومحاضر التحقيقات التي اجريت حول اختفاء
الصدر
، وهو الشرط اللبناني للافراج عن
القذافي
، الذي حاول «مساومة» الدولة مشترطا الابداء بما يعلم في حال الافراج عنه.
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