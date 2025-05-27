تحقيقات المرفأ تبلغ القضاة

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كتبت" الديار": بعد ان انهى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ القاضي ، تحقيقاته مع العسكريين والامنيين والسياسيين ( باستثناء النائب الى حين انتهاء العادية للمجلس)، اطلق المرحلة الاخيرة، والاكثر حساسية، من جلساته للاستماع الى زملائه من القضاة، قبل ختم تحقيقاته، وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية، علما ان ابلغ عبر رئيس كلا من السابق والقاضي طلب مثولهما امامه والاستماع اليهما بصفتهما مدعى عليهما في الملف، يوم الجمعة، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجسم القضائي لم يشهد لها مثيلا، وفقا لمصادر قانونية.وفي سياق آخر، علم ان المحقق العدلي في قضية اخفاء الامام ورفيقيه، القاضي ، باشر تحضير رده القانوني، بالرفض، على كتاب المدعي العام الذي وصل الى بيروت قبل ايام، والذي طلب فيه تسليم . وكشفت مصادر متابعة للملف ان لم تف بما التزمت به لجهة تسليم الوثائق ومحاضر التحقيقات التي اجريت حول اختفاء ، وهو الشرط اللبناني للافراج عن ، الذي حاول «مساومة» الدولة مشترطا الابداء بما يعلم في حال الافراج عنه.