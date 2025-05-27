Advertisement

لبنان

لبنان ليس سوريا ولكل مقارباته

Lebanon 24
27-05-2025 | 22:29
A-
A+
Doc-P-1366817-638840075022385196.jpg
Doc-P-1366817-638840075022385196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت روزانا بو منصف في " النهار": أبرز رئيس الجمهورية جوزف عون أسلوباً يقارب فيه المواقف التي تُطلق بتأكيد تلك التي ستعتمدها الدولة اللبنانية بهدوء وبعيداً من الرد المباشر على الطرف الآخر النقيض، موجهاً الرسائل إلى من يلزم بأن للدولة كلمتها ولن تتراجع عنها. فإزاء النجاح في إجراء الانتخابات البلدية في الجنوب وتحييد الاعتداءات الإسرائيلية بما يعنيه ذلك، أعاد تأكيد التمسك بـ"اليونيفيل" وأهميتها لسكان الجنوب، وأعلن بدء تنفيذ معالجة سلاح المخيمات في منتصف حزيران. 
Advertisement
إن التزام الدولة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يشكل استحقاقاً ليس سهلاً. يساعد كثيراً أن يبدأ التواصل بين رئيس الجمهورية و"حزب الله" في موضوع مصير سلاح الحزب، ولكن ترتسم علامات استفهام حذرة في بدء هذه المهمة منتصف الشهر المقبل. وتالياً، يترقب الجميع مدى التزام التنظيمات الفلسطينية، وما إذا كان "حزب الله"، رافعة هذه القوى في المخيمات وفي لبنان، سيعرقل لاعتبارات مختلفة.
يُضاف إلى ذلك التساؤل عن وجود غطاء عربي انطلاقاً من مواقف دول عربية عدة زمن الحرب لم تكن تسمح بذلك، علماً أن الظروف تبدلت أخيراً وباتت هذه الدول في مكان آخر، وكذلك بالنسبة إلى التنظيمات الفلسطينية التي يخشى بعض المراقبين المعنيين أن تكون مصالحها أكثر تجذراً في لبنان. وفي ظل معلومات تحدثت عن رحيل قادة التنظيمات الراديكالية من دمشق بعد ضغط من السلطات السورية الجديدة إلى لبنان ودول أخرى ربما، فإن أي نفي أو رد فعل لم يصدر من السلطات اللبنانية، على رغم أن ذلك يرسم علامات استفهام تجعل هؤلاء يستذكرون تجربة الماضي حين غادر قادة المنظمات الفلسطينية من الأردن إلى لبنان واستباحوا سيادته. وهناك تجربة نهر البارد التي لا تزال في الأذهان، ويُخشى تكرارها إذا تحدّى الفلسطينيون إرادة الدولة بما يستدعي حرب مساندة من المخيمات أو من الحزب.
ومع أن الدولة تتعامل بدبلوماسية فائقة مع هذه الأمور، وعلى قاعدة الحوار كما يصرّ رئيس الجمهورية، فإن نجاح ذلك محط انتظار وترقّب. الخشية على لبنان تتصل بهشاشة الدولة وضعفها في هذه المرحلة وفي قدرات الجيش اللبناني في مرحلة لا تزال صعبة جداً، في ظل ضغوط خارجية للإقدام وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باستقرار الجنوب ونزع السلاح غير الشرعي. هناك ثقة بالعهد حتى الآن، لكن البعض يقف في هذا الإطار عند اعتبار نائبة الموفد الأميركي إلى المنطقة، مورغان أورتاغوس، أنه "يمكن للبنان أن يتعلم درساً من أحمد الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس ترامب". وعلى رغم تثمين أورتاغوس الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بدا الأمر كأنه حَضّ في أحسن الأحوال على المبادرة من لبنان بعدائية أكبر.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: أبارك لمن فاز بالتزكية ولكل من سيفوز في نهاية هذا اليوم
lebanon 24
28/05/2025 07:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاربة قانونية لضبط فوضى السلاح في لبنان
lebanon 24
28/05/2025 07:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نريد سوريا موحدة لجميع أبنائها وكلنا أمل بالشعب السوري العروبي
lebanon 24
28/05/2025 07:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بطولة جامعية في "البيبي فوت" في كلية الاعلام 2
lebanon 24
28/05/2025 07:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:08 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2025-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2025-05-27
22:08 | 2025-05-27
22:08 | 2025-05-27
22:12 | 2025-05-27
22:47 | 2025-05-27
22:47 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24