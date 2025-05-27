عودة "توتال" المشروطة: البلوك 8 ينتظر

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كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يزال الرسمي حتى الآن، "يُهمل" أو لا يُعطي الأولوية لقطاع فيه، رغم كلّ الجهود المبذولة لتشجيع شركات النفط العالمية الكبرى والوسطى والصغرى كذلك، على الاستثمار في الرقعة الاقتصادية الخالصة التابعة له. وقد جرى أخيرا تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثالثة حتى 28 تشرين الثاني المقبل، بعد أن انتهت في 17 آذار الفائت. وهذا يعني أنّ لبنان أعطى نفسه مرّة جديدة، وشركات النفط العالمية، مدّة ثمانية أشهر وعشرة أيّام إضافية، للانطلاق مجدّدا في تحريك قطاع النفط. والجديد اليوم على صعيد البلوكات البحرية، يلفت خبير طاقة متابع للأوضاع النفطية في لبنان والمنطقة الى أنّه قبل حرب 7 تشرين الأول 2023، مُنحت حقوق التنقيب عن النفط في المنطقة المقابلة للبلوك 8 اللبناني، عند العدو " " الى شركة "سوكار" الأذربيجانية، بالتشارك مع "بي.بي" (أي "بريتش بتروليوم")، وشركة "إسرائيلية" صغيرة هي "نوميد للطاقة". لكن التوقيع لم يحصل آنذاك، بل جرى في الاسبوع الأخير من آذار المنصرم. ويقضي برنامج هذه الشركات، أولاً القيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، لأنّه لم يجرِ قبل ذلك في المنطقة مقابل البلوك 8 الذي كانت تطمع " " بالحصول عليه، واستطاع لبنان استرداده بالكامل في اتفاقية الترسيم البحرية. وهنا يتردّد في كواليس قطاع النفط، أنّ ثمّة اهتماما متجدّدا أخيرا من قبل شركة "توتال" وشركائها بالبلوك رقم 8. وثمّة إخراج ما يجري لحصول هذا الأمر، لا سيما بعد طلب رئيس الجمهورية من بعودة شركة "توتال" الى لبنان، وطلبه بعد ذلك من بحصول حركة متجدّدة في هذا الملف. فضلًا عن الانفتاح على لبنان، من خلال السماح بعودة الإماراتيين اليه والرغبة بالاستثمار فيه.من هنا، إذا تزامن خروج كونسورتيوم الشركات من البلوك 9، مع دخوله الى البلوك 8، فإنّ الخطوة تكون إيجابية نوعًا ما، على ما يشير المصدر المتابع، بالنسبة الى تحريك العمل في قطاع النفط في لبنان. أمّا الأمر اللافت وغير الإيجابي، فهو أنّ "توتال" لا تهتم سوى بالبلوكات البحرية الحدودية، وكانّهاحاصلة على “تفويض” ما بالتزام أي عمل على الحدود. علمًا بأنّ هناك 7 أو 8 بلوكات أخرى حتى الآن، لم يبدأ العمل بها مثل البلوكات 5 و6 و3. ومع نتائج البلوك 9 يُفترض أن يكون لدى "توتال" فكرة أوضح، ما يجعل الخبراء يعتقدون بأنّه ليس لديها أي اهتمام بعيد المدى حاليا للتنقيب عن والنفط في لبنان، وإلّا لكانت قدّمت طلبات للحصول على التراخيص في بلوكات أخرى غير البلوكين 4 و9. الامر الذي يدلّ على أنّ اهتمامها آني ظرفي له علاقة بالسياسة بالدرجة الأولى. وإذا أتت منه نتيجة تجارية، من خلال اكتشاف تجاري ما، فستقوم بالطبع بتطويره.