هل ينهي الفيتو الأميركي " اليونيفيل"؟

Advertisement

كتب في" نداء الوطن": بينما يستعد لتجديد تفويض الموقتة في (اليونيفيل) في آب 2025، تتجه الأنظار كلها إلى . ومع عودة إلى ، هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن لن تدعم ببساطة تمديد التفويض الحالي. فمن المرجح أن تطالب الإدارة بإدخال تغييرات جذرية على صلاحيات "اليونيفيل" وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وقد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لا يتضمن هذه التعديلات. وقد انصبت المطالب الأميركية على ضرورة منح "اليونيفيل" الصلاحيات والقدرات الكافية لمنع " " من تحويل إلى قاعدة متقدمة ضد .وهذا يعني تمكينها من إجراء تفتيش على الأسلحة، ومصادرة السلاح غير المرخص، واحتجاز منتهكي الاتفاق. وقد تطالب الولايات المتحدة حتى بتعيين ضابط أميركي لرئاسة "اليونيفيل" الجديدة المعززة، سواء كان رئيس نفسه أو ضابط آخر.وفي جلسات مغلقة بمجلس الأمن، أبلغت الولايات المتحدة أنها ستعارض أي قرار لا يتضمن صلاحيات تنفيذية. وقال مصدر قريب من الإدارة: "يجب ألا تكون اليونيفيل مجرد متفرج، بل رادع.وعليه، فإن موقف الولايات المتحدة سيكون: إما "يونيفيل" معززة أو لا "يونيفيل" على الإطلاق. وما لم تُمنح القوة صلاحيات تنفيذية حقيقية لتطبيق اتفاق 2024، فإن الفيتو الأميركي في ليس احتمالاً بل هو المرجح.