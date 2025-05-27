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كتب في" الجمهورية تعمّد « » في ذكرى العيد الخامس والعشرين للمقاومة والتحرير زيارة رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، حرصاً منه على تكريس البعد الرسمي والوطني للمناسبة.وكان من المفترض أن يلتقي ممثلو «الحزب » أيضاً رئيس الحكومة في إطار تثبيت هذا المعنى لذكرى 25 أيار، وذلك على رغم من التباعد السياسي بينهما، لكن توجّه سلام إلى للمشاركة في مؤتمر المنتدى الإعلامي حال دون ذلك. ومن غير المستبعد أن تتكرّر محاولة ترتيب لقاء بين الجانبين عقب عودة رئيس الحكومة إلى ، وإن تكن مواقفه من دبي حول رفض ثنائية السلاح والقرار قد هدّدت بتبخّر «ما بقي من ودّ يحاول الحزب المحافظة عليه ». ومن الواضح أنّ «الحزب » يستند في انفتاحه على رئيس الجمهورية إلى أمرين: الاول هو انّه شريك أصيل في انتخاب عون، ما يستدعي، وفق مقاربته، ان يكون شريكاً في لا مستهدَفاً. والثاني يتمثل في وجود رصيد من التجربة الإيجابية مع عون خلال توليه . بينما فرض سلام كأمر واقع على «الحزب » الذي لم يسمّه لرئاسة الحكومة أثناء الاستشارات النيابية الملزمة، إضافة إلى أنّه لا توجد أي معرفة مسبقة يمكن أن تسهّل التواصل المتبادل. وتفيد المعلومات، أنّ اجتماع عون مع وفد «الحزب » كان ممتازاً، خصوصاً انّه كّرس تفاهمهما على أولوية الإنسحاب من الأجزاء الجنوبية المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيين ووقف الاعتداءات ومنع الانتهاكات للسيادة . وقد أبلغ عون إلى ضيوفه، انّه أكّد أمام وفد أميركي اخيراً، أنّ «حزب الله» متعاون جداً في ، واكثر مما يظن اي أحد، بشهادة قوات «اليونيفيل»نفسها. واشتكى وفد «الحزب» من عدم مبادرة الحكومة حتى الآن إلى اتخاذ اي إجراءات إدارية ولوجستية تمهّد لبدء ، وهي إجراءات إلزامية لا بدّ منها بمعزل عن التعقيدات التي لا تزال تحوط بمسألة تأمين التمويل، «إذ حتى حكومة لجأت فور انتهاء حرب 2006 إلى إجراء مسحللأضرار وتقدير قيمة التعويض عن كل حدة سكنية تضرّرت، توطئة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وهذا ما لم تفعله بعد »، فأكّد رئيس الجمهورية انّه سيتابع شخصياً هذا الملف مع الحكومة ورئيسها. وبناءً على «زبدة » اجتماع ، يلفت القريبون من «الحزب » إلى انّه حريص على نجاح العهد واستقرارالبلد، مع ما يتطلبه ذلك من تعاون وتفاعل مع رئيس الجمهورية تحت سقف تحرير الأرض وحماية السيادة.