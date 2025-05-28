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تشهد الايام المقبلة حركة ديبلوماسية ناشطة، مع انتهاء والنيابية، فيما ينتظر الجميع وصول نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، لمعرفة ما ستحمله معها، وسط مخاوف متزايدة من اقدام اسرائيل على توسيع مروحة اعتداءاتها.وافادت المعلومات "أن أورتاغوس ستبلغ الجانب اللبناني بأن ترفض الانسحاب من النقاط الخمس التي ما زالت تسيطر عليها، قبل الاتفاق على النقاط المتنازع عليها على الحدود وهي ثلاث عشرة نقطة. كما سيتبلغ بأن إسرائيل سترفض التمديد لقوات الطوارئ الدولية، وهذا يعني، في حال عدم التمديد، أن الجنوب ولا سيما بقعة عمل "اليونيفيل" سيكون مكشوفاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات.ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارة رسمية الى الأحد حيث سيلتقي المرجع الدينيّ السيد علي السيستاني والرئيس ، في محاولة لبناء جسور تعاون مع العراق، خصوصًا في ملف بعد العدوان .الى ذلك أثارت تصريحات رئيس الحكومة نوّاف سلام بشأن "رفض السكوت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، وانتهاء عصر تصدير "، امتعاضاً في أوساط " "عبّر عنه النائب محمد رعد بالقول: "لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود".وكشفت مصادر نيابية "عن عزم " " على خوض معركة إعادة الإعمار بوجه ما تعتبره تلكؤ الحكومة ورئيسها، بعدما صار واضحا للثنائي أن التركيز على سلاح يجري لحساب التغطية على التهرب من المسؤوليات في إطلاق ورشة إعادة الإعمار".ولم تستبعد المصادر "ان تخرج الى الواجهة تحركات شعبية ضاغطة".ويعقد جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس لبحث جدول أعمال من 20 بنداً ابرزها بند تعيينات مختلفة، ويشمل تعيين نائبين لرئيس مجلس الانماء والاعمار والامين العام، وسيتم اختيار اسم لكل مركز،من ضمن سلة اسماء استوفت الشروط. كما سيتم الابقاء على مفوض الحكومة بالوكالة زياد نصر. ومطروح للتعيين ايضا احمد عويدات مديراً عاماً لمؤسسة اوجيرو للإتصالات. ومن البنود طلب تطويع 36 تلميذ ضابط لصالح امن الدولة والامن العام.