بعد فقدان 42 ألف دولار من خرينة المرفأ.. أمن الدولة يفتح تحقيقا مع مسؤولَين في مرفأ بيروت

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:حرصًا منها على مكافحة الفساد وصون المال العام، – ، مسؤولَين في المرفأ بعد توفر معطيات عن فقدان مبلغ 42 ألف دولار أميركي من الخزينة العامة بدل إيجارات. وخلال التحقيقات، أقرا بتحمّلهما المسؤولية الإدارية عن ضياع المبلغ.أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لإشارة المختص، وأُلزما بإعادة المبلغ إلى الخزينة العامة.