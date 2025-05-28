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لبنان

مفاجأة انتخابية مرتقبة… والقوات تستعدّ لمعركة "كسر عضم "

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 01:15
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كشفت مصادر مطّلعة أن "التيار الوطني الحر" و "حزب الله" يتجهان نحو تحالف انتخابي في الاستحقاق النيابي المقبل، على أن تبدأ المشاورات المتعلقة بشكل هذا التحالف وتفاصيله المناطقية  ضمن اجتماعات تنسيقية تُعقد بين الطرفين.
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وبحسب المعلومات، فإن التنسيق يشمل عدداً من الدوائر الحساسة، أبرزها البقاع الشمالي، حيث تُعدّ هذه المنطقة ساحةً محتملة لمعركة "كسر عضم" بين القوى السياسية
وتشير المعطيات إلى سعي أحزاب في المعارضة إلى هندسة تركيبة انتخابية تؤدي إلى إخراج نائب مسيحي لحساب مرشّح شيعي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تحضير مبكر لإعادة تشكيل توازنات مجلس النواب، في حال حصولها على الأكثرية.
في المقابل، تعمل "القوات اللبنانية" على تعزيز حضورها في بعض الدوائر، وتحديداً في جبيل وبعلبك الهرمل، حيث تُركّز على انتزاع مقعدين أساسيين، في محاولة لمراكمة نفوذ سياسي على حساب "التيار الوطني الحرّ" وأوراق قوّة نيابية في مواجهة "الثنائي الشيعي".
وتُظهر المؤشرات الأولية أن المعركة الانتخابية المقبلة لن تكون تقليدية، بل ستشهد خلطاً في التحالفات واصطفافات مرنة، في ظل سعي مختلف القوى لإعادة تموضعها في مشهد ما بعد الانتخابات.
 
المصدر: لبنان 24
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