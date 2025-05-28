مفاجأة انتخابية مرتقبة… والقوات تستعدّ لمعركة "كسر عضم "

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كشفت مصادر مطّلعة أن " " و " " يتجهان نحو تحالف انتخابي في الاستحقاق النيابي المقبل، على أن تبدأ المشاورات المتعلقة بشكل هذا التحالف وتفاصيله المناطقية ضمن اجتماعات تنسيقية تُعقد بين الطرفين.وبحسب المعلومات، فإن التنسيق يشمل عدداً من الدوائر الحساسة، أبرزها ، حيث تُعدّ هذه المنطقة ساحةً محتملة لمعركة " " بين .وتشير المعطيات إلى سعي أحزاب في إلى هندسة تركيبة انتخابية تؤدي إلى إخراج لحساب مرشّح ، في خطوة يُنظر إليها على أنها تحضير مبكر لإعادة تشكيل توازنات مجلس النواب، في حال حصولها على الأكثرية.في المقابل، تعمل " " على تعزيز حضورها في بعض الدوائر، وتحديداً في وبعلبك ، حيث تُركّز على انتزاع مقعدين أساسيين، في محاولة لمراكمة نفوذ سياسي على حساب " الحرّ" وأوراق قوّة نيابية في مواجهة " ".وتُظهر المؤشرات الأولية أن المعركة المقبلة لن تكون تقليدية، بل ستشهد خلطاً في التحالفات واصطفافات مرنة، في ظل سعي مختلف القوى لإعادة تموضعها في مشهد ما بعد الانتخابات.