تنافس بين دولتين

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تجري دولة خليجية عربية محاولات حثيثة لتثبيت حضورها على الساحة ، في إطار تنافس متصاعد مع دولة خليجية أخرى تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها.وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التنافس أخذ للمرة الأولى طابعًا عمليًا وملموسًا، بعدما كان في مراحل سابقة محصورًا بالإشارات الدبلوماسية والدعم غير المباشر.وأكد مراقبون أن مؤشرات هذا التنافس برزت بشكل واضح في عدد من المدن خلال الأخيرة، حيث ظهر دعم موجه لقوى سياسية أو لوائح محلية محسوبة على إحدى الدولتين.ويأتي هذا الحراك في سياق سعي الطرفين لإعادة التموضع داخل ، في ظل المتغيرات الإقليمية والفراغ السياسي المحلي. كما أن مجددًا ساحة تجاذب بين .