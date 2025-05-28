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لبنان

تنافس بين دولتين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 01:30
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تجري دولة خليجية عربية محاولات حثيثة لتثبيت حضورها على الساحة اللبنانية، في إطار تنافس متصاعد مع دولة خليجية أخرى تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التنافس أخذ للمرة الأولى طابعًا عمليًا وملموسًا، بعدما كان في مراحل سابقة محصورًا بالإشارات الدبلوماسية والدعم غير المباشر.
وأكد مراقبون أن مؤشرات هذا التنافس برزت بشكل واضح في عدد من المدن خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، حيث ظهر دعم موجه لقوى سياسية أو لوائح محلية محسوبة على إحدى الدولتين.
ويأتي هذا الحراك في سياق سعي الطرفين لإعادة التموضع داخل لبنان، في ظل المتغيرات الإقليمية والفراغ السياسي المحلي. كما أن لبنان بات مجددًا ساحة تجاذب بين القوى الإقليمية.
المصدر: لبنان 24
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