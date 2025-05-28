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لبنان

مصالحات عونية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 01:45
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يحاول"التيار الوطني الحر" البناء على النتيجة الإعلامية التي حققها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، والتي أظهرت أن حالته السياسية والشعبية لا تزال تحتفظ بقدر من التماسك.
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ووفقًا للمصادر، فإن قيادة "التيار" تعتبر أن الأداء الإعلامي والرمزي في هذه الانتخابات يمهّد لمرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي. وفي هذا الإطار، بدأ "التيار" محاولات لمصالحة عدد من الكوادر الذين  حصل تباعد معهم في السنوات الماضية، وذلك بهدف ترميم بنيته الداخلية وتعزيز حضوره التنظيمي في المناطق.
وتضيف المصادر أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل يولي أهمية قصوى للتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، ويعتبرها مفصلية على كل المستويات، سواء لناحية تثبيت الحضور السياسي أو إعادة تثبيت موقع "التيار" في المعادلة الوطنية، خاصة في ظل ما يشهده لبنان من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.
المصدر: لبنان 24
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