مصالحات عونية؟

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يحاول" " البناء على النتيجة الإعلامية التي حققها خلال الأخيرة، والتي أظهرت أن حالته السياسية والشعبية لا تزال تحتفظ بقدر من التماسك.ووفقًا للمصادر، فإن قيادة " " تعتبر أن الأداء الإعلامي والرمزي في هذه الانتخابات يمهّد لمرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي. وفي هذا الإطار، بدأ "التيار" محاولات لمصالحة عدد من الكوادر الذين حصل تباعد معهم في السنوات الماضية، وذلك بهدف ترميم بنيته الداخلية وتعزيز حضوره التنظيمي في المناطق.وتضيف المصادر أن رئيس "التيار" يولي أهمية قصوى للتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، ويعتبرها مفصلية على كل المستويات، سواء لناحية تثبيت الحضور السياسي أو إعادة تثبيت موقع "التيار" في المعادلة الوطنية، خاصة في ظل ما يشهده من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.