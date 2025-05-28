في عين الدلبة وحي السلم.. "الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، أنها واصلت "عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة بواسطة جهازها لمكافحة التهريب بإدارة الحصر".وأشارت الى ان "الجهاز ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك المستورد والسجائرالإلكترونية، نتيجه عملية دهم في منطقتي وحي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت".وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.