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لبنان

قرار لبايراقداريان بتكليف حسن شرارة رئيساً لمصلحة الشباب بالإنابة

Lebanon 24
28-05-2025 | 01:27
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أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان القرار رقم 130/1/2025 قضى بتكليف رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية في مصلحة الشباب – المديرية العامة للشباب والرياضة حسن شرارة، رئيساً لمصلحة الشباب بالإنابة.
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