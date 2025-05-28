المسؤول يشكو: شعارات اعلامية لا صحة لها

يشكو مسؤول مالي كبير عُين مؤخرا في منصبه من ان المحاصصة هي في تعيينات مرتقبة وان كل ما يُقال عن اختيار كفاءات بعيدا عن السياسة والاستزلام ، مجرد شعارات اعلامية لا صحة لها على الإطلاق .

Advertisement