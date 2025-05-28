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لبنان

المسؤول يشكو: شعارات اعلامية لا صحة لها

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 02:45
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يشكو مسؤول مالي كبير عُين مؤخرا في منصبه من ان المحاصصة هي القاعدة في تعيينات مرتقبة وان كل ما يُقال عن اختيار كفاءات بعيدا عن السياسة والاستزلام ، مجرد شعارات اعلامية لا صحة لها على الإطلاق .
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المصدر: لبنان 24
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