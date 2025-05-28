صفحة جديدة في زحلة

عُلم أن مسؤولاً سياسياً سيقوم بزيارة لاحدى الشخصيات الزحلية التي استلمت حديثاً منصباً جديداً، يتخللها تهنئة ومصارحة ومعاتبة وفتح صفحة جديدة بين الجانبين.

Advertisement