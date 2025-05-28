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لبنان

صفحة جديدة في زحلة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-05-2025 | 03:15
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عُلم أن مسؤولاً سياسياً سيقوم بزيارة لاحدى الشخصيات الزحلية التي استلمت حديثاً منصباً جديداً، يتخللها تهنئة ومصارحة ومعاتبة وفتح صفحة جديدة بين الجانبين.
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المصدر: لبنان 24
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