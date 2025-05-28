بعض التقلبات تسيطر على الطقس... ماذا عن درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا بالاجمال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ورياح ناشطة، وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع بعض التقلبات المحلية يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وعودتها ضمن معدلاتها الموسمية.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بين 18و 27، بين 17 و 26، بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع نسبة رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال واستقرارها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا. يتكون الضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة و رياح ناشطة، وعودة درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بقاء تكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.الجمعة: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبها مع احتمال سقوط بعض الرذاذ شمالا خلال الفترة الصباحية.السبت: صاف اجمالا ورياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال و في الداخل.