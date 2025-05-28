البعريني يردّ على "حزب الله": عصر العنتريات انتهى

كتب النائب على منصة "إكس": "نقول لـ " " الذي يشن أبشع هجوم على الرئيس : سلام يمثل الشرعيّة، وصوت سلام الذي يطالب بحصرية السلاح هو صوت كل لبناني كفر بممارسات الدويلة وسلاحها الذي دمّر البلد، ولا أحد يزايد علينا بانتمائنا وتمسّكنا بالقضية ، فعصر العنتريات انتهى وبدأ عهد الدولة".

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