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لبنان

البعريني يردّ على "حزب الله": عصر العنتريات انتهى

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:26
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كتب النائب وليد البعريني على منصة "إكس": "نقول لـ "حزب الله" الذي يشن أبشع هجوم على الرئيس نواف سلام: سلام يمثل الشرعيّة، وصوت سلام الذي يطالب بحصرية السلاح هو صوت كل لبناني كفر بممارسات الدويلة وسلاحها الذي دمّر البلد، ولا أحد يزايد علينا بانتمائنا وتمسّكنا بالقضية الفلسطينية، فعصر العنتريات انتهى وبدأ عهد الدولة".
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