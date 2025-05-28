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لبنان

حادث سير مروّع في بنت جبيل... معلمة فارقت الحياة و 5 أشخاص أصيبوا!

Lebanon 24
28-05-2025 | 02:37
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أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل و5 جرحى في حادث تصادم بين سيارتين على طريق كفرا حاريص بعد مفرق صربين في  قضاء بنت جبيل.
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ووفق معلومات "لبنان 24"، فإن معلمة فارقت الحياة إثر الحادث.
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