السيد: لإنجاز خطة عودة النازحين السوريين وتنفيذها سريعا

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ترأست وزيرة حنين السيد والمنسق المقيم للأمم المتحدة في ، اجتماع الخبراء المتخصصين بخطة لبنان للاستجابة، وذلك بعد تأجيل منذ شهر شباط الماضي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة.شارك في الاجتماع ممثلو الشريكة، لا سيما ممثل مفوضية لشؤون اللاجئين إيفر فرايسن، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كريستن كنوتسن وممثلون عن اليونيسيف، صندوق الامم المتحدة للسكان، ، ، اضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية، وممثلي الدول المانحة، من بينها الأميركية، ، ، وكندا.تخلّل الاجتماع عرض لخطة لبنان للاستجابة، شمل أولويات التدخل على مستوى القطاعات، آليات التمويل، والتحديات الراهنة، إضافة إلى سبل التعاون المشترك لتبني خطة عودة السوريين ممولة من .وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا، عبّرت خلاله الدول المانحة عن مواقفها الداعمة للبنان وللحكومة في تلبية الاحتياجات الوطنية وفق الأولويات، بما يشمل دعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسّن الظروف في .من جهتها ، أكدت السيد " الحكومة العمل الدؤوب لإنجاز خطة العودة وتنفيذها سريعًا"، مشددة على "أهمية دعم برنامج أمان من قبل المنظمات الدولية لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة".اما فشدد على "رغبة الأمم المتحدة في تعزيز البرامج التنموية، وتقليص الاعتماد على المساعدات الإنسانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "المساعدات لا تزال ضرورية في هذه ".