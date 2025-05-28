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لبنان

السيد: لإنجاز خطة عودة النازحين السوريين وتنفيذها سريعا

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:24
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 ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، اجتماع الخبراء المتخصصين بخطة لبنان للاستجابة، وذلك بعد تأجيل منذ شهر شباط الماضي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة.
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شارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة الشريكة، لا سيما ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفر فرايسن، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  بليرتا أليكو، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  كريستن كنوتسن وممثلون عن اليونيسيف، صندوق الامم المتحدة للسكان، الفاو، منظمة الصحة العالمية،  اضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية، المجتمع المدني وممثلي الدول المانحة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا وكندا.

تخلّل الاجتماع عرض لخطة لبنان للاستجابة، شمل أولويات التدخل على مستوى القطاعات، آليات التمويل، والتحديات الراهنة، إضافة إلى  سبل التعاون المشترك لتبني خطة عودة النازحين السوريين ممولة من الشركاء الدوليين.

وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا، عبّرت خلاله الدول المانحة عن مواقفها الداعمة للبنان وللحكومة في تلبية الاحتياجات الوطنية وفق الأولويات، بما يشمل دعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسّن الظروف في سوريا.

من جهتها ، أكدت  السيد "التزام الحكومة العمل الدؤوب لإنجاز خطة العودة وتنفيذها سريعًا"، مشددة على "أهمية دعم برنامج أمان من قبل المنظمات الدولية لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة".

اما ريزا فشدد على "رغبة الأمم المتحدة في تعزيز البرامج التنموية، وتقليص الاعتماد على المساعدات الإنسانية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "المساعدات لا تزال ضرورية في هذه المرحلة الانتقالية".
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