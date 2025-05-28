في سوق الخضار في سن الفيل.. الجمارك تضبط شحنات زراعية مهرّبة وتسلم الكميات الصالحة إلى المستشفى العسكري

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في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، نفّذت – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع ، ثلاث عمليات ضبط فجر اليوم لشحنات زراعية مهرّبة في سوق الخضار – .وقد صودرت كميات من غير المستوفية للشروط القانونية، شملت 650 كلغ من التفاح، و1,000 كلغ من اللوز، و250 كلغ من المانغا. وبعد إجراء الكشف اللازم، تقرّر إتلاف الكميات غير الصالحة، في حين سيتم تسليم الكميات السليمة إلى المستشفى العسكري، وذلك في إطار سياسة الإفادة من المضبوطات الصالحة لخدمة المصلحة العامة.وبلغت الغرامات المفروضة على المخالفين 730 مليون ، أي ما يعادل ضعف القيمة التقديرية للمواد المضبوطة، في خطوة رادعة تعكس الجدية في التصدي لعمليات التهريب التي تهدد الأمن الغذائي وتُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.وأكدت الجهات المعنية استمرارها في التنسيق والتعاون لكشف شبكات التهريب وملاحقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة.