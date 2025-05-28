Advertisement

لبنان

في سوق الخضار في سن الفيل.. الجمارك تضبط شحنات زراعية مهرّبة وتسلم الكميات الصالحة إلى المستشفى العسكري

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:42
A-
A+
Doc-P-1366960-638840258878873070.png
Doc-P-1366960-638840258878873070.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، ثلاث عمليات ضبط فجر اليوم لشحنات زراعية مهرّبة في سوق الخضار – سن الفيل.
Advertisement

وقد صودرت كميات من المنتجات الزراعية غير المستوفية للشروط القانونية، شملت 650 كلغ من التفاح، و1,000 كلغ من اللوز، و250 كلغ من المانغا. وبعد إجراء الكشف اللازم، تقرّر إتلاف الكميات غير الصالحة، في حين سيتم تسليم الكميات السليمة إلى المستشفى العسكري، وذلك في إطار سياسة الإفادة من المضبوطات الصالحة لخدمة المصلحة العامة.

وبلغت الغرامات المفروضة على المخالفين 730 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعف القيمة التقديرية للمواد المضبوطة، في خطوة رادعة تعكس الجدية في التصدي لعمليات التهريب التي تهدد الأمن الغذائي وتُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الجهات المعنية استمرارها في التنسيق والتعاون لكشف شبكات التهريب وملاحقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة.
مواضيع ذات صلة
الجمارك تضبط أكثر من 17 طناً من الفواكه المهرّبة إلى لبنان
lebanon 24
28/05/2025 13:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة في هذه المناطق
lebanon 24
28/05/2025 13:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. الريجي يضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
28/05/2025 13:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: ضبط شحنة ذخائر وصواريخ مهربة للحوثيين قرب باب المندب
lebanon 24
28/05/2025 13:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-05-28
06:39 | 2025-05-28
06:23 | 2025-05-28
06:00 | 2025-05-28
05:59 | 2025-05-28
05:43 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24