مصنعو الالمنيوم يعلّقون على قرار وزير الصناعة: انجاز رسمي

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وجّه "مصنعو وأصحاب شركات تصنيع الالمنيوم" كتاب شكر الى الذي اصدر قرارًا "يقضي بحماية هذه الصناعة والتشدد في عمليات الاستيراد لجهة المعايير والمواصفات".واكدوا في بيان، ان "هذا القرار سيؤدي الى تشجيع الصناعة وحمايتها وزيادة الاستثمارات وفرص العمل في هذا القطاع الذي يعود الى بأموال طائلة، ويفتح المجال امام صناعات اخرى ويؤمن مئات فرص العمل للبنانيين.وكان وزير الصناعة جو ، أعلن أنه التزاماً بالنصوص القانونية النافذة والحرص على السلامة العامة وحقوق المستهلكين اللبنانيين، وتأميناً لإنسياب البضائع المستوردة والمصنعة محلياً من قواطع الألمنيوم وتنظيم تجارتها.