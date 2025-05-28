Advertisement

لبنان

مصنعو الالمنيوم يعلّقون على قرار وزير الصناعة: انجاز رسمي

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1366964-638840264209006291.jpeg
Doc-P-1366964-638840264209006291.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه "مصنعو وأصحاب شركات تصنيع الالمنيوم" كتاب شكر الى وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي اصدر قرارًا "يقضي بحماية هذه الصناعة والتشدد في عمليات الاستيراد لجهة المعايير والمواصفات".
Advertisement

واكدوا في بيان، ان "هذا القرار سيؤدي الى تشجيع الصناعة اللبنانية وحمايتها وزيادة الاستثمارات وفرص العمل في هذا القطاع الذي يعود الى الدولة اللبنانية بأموال طائلة، ويفتح المجال امام صناعات اخرى ويؤمن مئات فرص العمل للبنانيين.

وكان وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أعلن أنه التزاماً بالنصوص القانونية النافذة والحرص على السلامة العامة وحقوق المستهلكين اللبنانيين، وتأميناً لإنسياب البضائع المستوردة والمصنعة محلياً من قواطع الألمنيوم وتنظيم تجارتها.
مواضيع ذات صلة
الحكومة الكندية: رئيس الوزراء عرض خطته لمواجهة الرسوم التي تستهدف صناعات السيارات والصلب والألمنيوم الكندية
lebanon 24
28/05/2025 13:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين: إنشاء مناطق اقتصادية لامركزيّة خاصة للصناعات التكنولوجية إنجاز كبير
lebanon 24
28/05/2025 13:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: حريق في مصنع لصناعة الدراجات النارية في مدينة مشهد
lebanon 24
28/05/2025 13:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث عن "مهلة 10 أيام" ومتابعة رسمية للمحادثات مع اورتاغوس وتسريع انجاز الإصلاحات
lebanon 24
28/05/2025 13:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-05-28
06:39 | 2025-05-28
06:23 | 2025-05-28
06:00 | 2025-05-28
05:59 | 2025-05-28
05:43 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24