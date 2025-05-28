جولة لرسامني في المطار ويرافقه وفد إماراتي

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وصل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مركز سلامة الطيران في - المحطة الأولى من جولته الميدانية إلى ، يرافقه وفد إماراتي رفيع برئاسة شؤون للتنافسية وتبادل المعرفة ناصر لوتاه، يضمّ الوفد الزائر ممثلين عن مكتب التبادل المعرفي الحكومي (GEEO)، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعثة في بيروت، وصندوق للتنمية (ADFD).أسماء أعضاء الوفد بحسب الترتيب البروتوكولي:1. مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة عبد الله ناصر لوتاه2. المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي منال بن سالم3. ميثاء الحمادي – محلل بحوث أول – مكتب التبادل المعرفي الحكومي4. حمد المرزوقي – مدير العلاقات الحكومية – وزارة شؤون مجلس الوزراء5. – مدير الشؤون اللوجستية والعمليات – وزارة شؤون مجلس الوزراء6. التنمية والتعاون الدولي في ، والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة للمساعدات الدولية راشد الحميري .7. ماجد المسافري – أخصائي أول – وزارة الخارجية.8. الإمارات في بيروت فهد الكعبي .9. عبد الله – – صندوق أبوظبي للتنمية10. ميرا النيادي – باحث إعلامي – سفارة دولة الإمارات في بيروت