جولة لرسامني في المطار ويرافقه وفد إماراتي

وصل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مركز سلامة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي
- بيروت
المحطة الأولى من جولته الميدانية إلى المطار
، يرافقه وفد إماراتي رفيع برئاسة مساعد وزير
شؤون مجلس الوزراء
للتنافسية وتبادل المعرفة عبد الله
ناصر لوتاه، يضمّ الوفد الزائر ممثلين عن مكتب التبادل المعرفي الحكومي (GEEO)، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعثة دولة الإمارات
في بيروت، وصندوق أبوظبي
للتنمية (ADFD).
أسماء أعضاء الوفد الإماراتي
بحسب الترتيب البروتوكولي:
1. مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة سعادة
عبد الله ناصر لوتاه
2. المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي منال بن سالم
3. ميثاء الحمادي – محلل بحوث أول – مكتب التبادل المعرفي الحكومي
4. حمد المرزوقي – مدير العلاقات الحكومية – وزارة شؤون مجلس الوزراء
5. أحمد علي
– مدير الشؤون اللوجستية والعمليات – وزارة شؤون مجلس الوزراء
6. مدير إدارة
التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية
، والمدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات
للمساعدات الدولية راشد الحميري .
7. ماجد المسافري – أخصائي أول – وزارة الخارجية.
8. القائم بأعمال سفارة دولة
الإمارات في بيروت فهد الكعبي .
9. عبد الله المنصوري
– المدير الإقليمي
– صندوق أبوظبي للتنمية
10. ميرا النيادي – باحث إعلامي – سفارة دولة الإمارات في بيروت