شحادة: لتعزيز الابتكار الحكومي

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استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، في مكتبه في وزارة التكنولوجيا في مدينة الرقمية، وفداً إماراتياً من وصندوق للتنمية.و بحث شحادة مع الوفد في سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاستراتيجيات وبناء القدرات الحكومية والبشرية، حيث ناقش والوفد سبل الإفادة من تجربة في التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار الحكومي، وبناء بيئة مؤسساتية مرنة تقوم على الشفافية والكفاءة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبنان، وتحويل اقتصاده إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وخلق بيئة محفزة للاستثمار.في ختام الزيارة، جال شحادة والوفد الإماراتي في مدينة بيروت الرقمية برفقة المدير التنفيذي ، حيث اطلع على تقديمات هذه المدينة الرائدة في قطاع التكنولوجيا، ولا سيما "Ecole 42"، التي تعنى بتدريب الشباب المهارات الرقمية وتأهيلهم لدخول سوق العمل.ثم انتقل شحادة إلى السرايا الحكومية، حيث شارك في جلسات وورش عمل تمحورت حول تعزيز التقدم الحكومي والتبادل المعرفي، من أجل إحداث نقلة نوعية في العديد من القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.واختتم الوزير شحادة ورشة العمل هذه بالتوجه بكلمة شكر إلى والوفد المرافق، مثنياً على تعاونهم البناء، ومشيراً إلى أن "هذه الزيارة تؤكد أن الإمارات لم تنس ولا شعبه"، كما وأعرب عن أمله في" تعزيز هذه الشراكة والتعاون في القريب".كذلك أثنى شحادة على دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن "هذه الوزارة ستبصر النور قريبًا، وسترتكز مشاريعها على دعم الشباب اللبناني، وتعزيز الاقتصاد، وخلق بيئة محفزة للشركات للاستثمار في لبنان".