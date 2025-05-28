في زوق مصبح.. جولات تفتيشية على المحال والحضانات

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باشرت اليوم شرطة بلدية زوق مصبح تنفيذ جولة تفتيشية بناءً على توجيهات رئيس البلدية ، وضمن الخطة الوقائية التي تعتمدها البلدية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،وشملت عدداً من السوبرماركت والمحال في البلدة.وقالت البلدية في بيان: "هدفت الجولة إلى:- التأكّد من النظافة العامّة داخل المحال- التحقّق من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة- التدقيق بهوية الأشخاص القائمين على تشغيل وإدارة هذه المؤسسات- التدقيق بالتزام الموظفين بالمعايير الصحية والمهنية المطلوبةوفي موازاة ذلك، تضمّنت الحملة عدداً من الحضانات في زوق مصبح، حيث تمّ التحقق من استيفاء الشروط القانونية والصحية، لا سيّما:- وجود ممرضات مؤهلات داخل كل حضانة- التجهيز بكاميرات مراقبة لضمان أمن الأطفال- تعقيم المطابخ والمرافق الصحية بشكل- الالتزام بمعايير النظافة والتجهيزات الآمنة ".واعلنت أن "هذه الجولات التفتيشية ستُستكمَل خلال الأيام المقبلة لتشمل مختلف أحياء ومؤسسات البلدة، حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، كما اكدت أن "هذه التفقدات ستُتابع بشكل منتظم"، داعية" الجميع للتعاون لما فيه خير زوق مصبح".