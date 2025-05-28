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لبنان

الخولي: كلام وزيرة السياحة استسلامٌ لضغوط أصحاب المطاعم

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:45
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اعتبر المنسق العام الوطني" للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي، التصريح التي أدلت بها وزيرة السياحة لورا الخازن خلال الورشة التوعوية على  مضار التدخين في "بيت الطبيب" "انكساراً أمام ضغوط أصحاب المطاعم وتقويضاً لمبدأ سيادة القانون".  
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وقال في بيان: "ما سمعناه من السيدة الخازن في مناسبة اليوم العالمي لمنع التدخين ليس سوى تبريراتٍ غير مقبولة لعدم تطبيق القانون 174، الذي كافحنا  سنواتٍ لإقراره. وإن الحديث عن الثغرات والظروف الاقتصادية والمرونة هو إعلانٌ ضمني بأن القانون قابلٌ للمساومة، وهو رسالة كارثية تُرسل للجيل الجديد بأن الدولة عاجزة عن حماية صحتهم".  

وسأل:"كيف تُبرر الوزيرة تقاعسها بذريعة 'صعوبة تنقل المفتشين' أو 'معاناة القطاع السياحي'، بينما 4500 لبناني يموتون سنوياً بسبب التدخين؟ أين المسؤولية الأخلاقية؟".  

وأشار الخولي إلى أن "الأخطر في كلام الوزيرة هو إلقاؤه أمام طلاب المدارس والجامعات، الذين استمعوا إلى رسالةٍ مفادها أن الدولة غير جادّة في تطبيق القانون. بدل أن تكون الورشة منصةً لتشجيع الجيل الجديد على احترام القوانين، حوّلتها الوزيرة إلى درسٍ في التهرب من المسؤولية".  

ووضع الخولي كلام الخازن في مقابل تصريحات وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، الذي أكد خلال الورشة نفسها "ضرورة تطبيق القانون دون تهاون"، مشيراً إلى أن "الإصلاح الصحي لا يتجزأ عن سيادة القانون". 
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