الخولي: كلام وزيرة السياحة استسلامٌ لضغوط أصحاب المطاعم

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اعتبر " للحوكمة الرشيدة" ، التصريح التي أدلت بها وزيرة السياحة لورا خلال الورشة التوعوية على مضار التدخين في "بيت الطبيب" "انكساراً أمام ضغوط أصحاب المطاعم وتقويضاً لمبدأ سيادة القانون".وقال في بيان: "ما سمعناه من السيدة الخازن في مناسبة لمنع التدخين ليس سوى تبريراتٍ غير مقبولة لعدم تطبيق القانون 174، الذي كافحنا سنواتٍ لإقراره. وإن الحديث عن الثغرات والظروف الاقتصادية والمرونة هو إعلانٌ ضمني بأن القانون قابلٌ للمساومة، وهو رسالة كارثية تُرسل للجيل الجديد بأن الدولة عاجزة عن حماية صحتهم".وسأل:"كيف تُبرر تقاعسها بذريعة 'صعوبة تنقل المفتشين' أو 'معاناة القطاع السياحي'، بينما 4500 لبناني يموتون سنوياً بسبب التدخين؟ أين المسؤولية الأخلاقية؟".وأشار الخولي إلى أن "الأخطر في كلام الوزيرة هو إلقاؤه أمام طلاب المدارس والجامعات، الذين استمعوا إلى رسالةٍ مفادها أن الدولة غير جادّة في تطبيق القانون. بدل أن تكون الورشة منصةً لتشجيع الجيل الجديد على احترام القوانين، حوّلتها الوزيرة إلى درسٍ في التهرب من المسؤولية".ووضع الخولي كلام الخازن في مقابل تصريحات الدكتور ركان ، الذي أكد خلال الورشة نفسها "ضرورة تطبيق القانون دون تهاون"، مشيراً إلى أن "الإصلاح الصحي لا يتجزأ عن سيادة القانون".