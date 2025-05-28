يوم أمني في بعلبك

تنفذ قوى الامن الداخلي يوماً أمنياً في ، حيث تنتشر حواجز متنقلة في كل من رأس ، السوق ، ، دوار الجبلي وعدد من المناطق" ، وتعمل على التدقيق في اوراق الآليات والدراجات النارية والتوك توك للتأكد من مدى قانونيتها، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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