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لبنان

يوم أمني في بعلبك

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:48
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تنفذ قوى الامن الداخلي يوماً أمنياً في مدينة بعلبك، حيث تنتشر حواجز متنقلة في كل من رأس العين ، السوق ، عين بورضاي ، دوار الجبلي وعدد من المناطق" ، وتعمل على التدقيق في اوراق الآليات والدراجات النارية والتوك توك للتأكد من مدى قانونيتها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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