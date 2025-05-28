Advertisement

لبنان

الصادق: البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1366996-638840303138038900.jpg
Doc-P-1366996-638840303138038900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "بيروت، المنهكة من الإهمال والتجاذبات السياسية، تنتظر اليوم من مجلسها البلدي الجديد أفعالًا لا أقوالًا، وتحسّنًا ملموسًا في حياة البيارتة اليومية، بدءًا من البنية التحتية المهترئة، وصولًا إلى المرافق المتهالكة كالحدائق العامة والملعب البلدي والأسواق الشعبية وغيرها".
Advertisement

وأضاف: "البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة كالنفايات والمياه والكهرباء، علمًا أنني سبق أن تقدّمت باقتراح قانون متكامل إلى المجلس النيابي، يضمن تأمين الكهرباء لبيروت 24/24. ويمكن للمجلس البلدي الجديد تبنّي هذا الاقتراح والدفع لإقراره وتنفيذه".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإندونيسي: متفقون مع الجانب التركي بشأن إحلال السلام وإيجاد حلول جذرية للقضية الفلسطينية
lebanon 24
28/05/2025 13:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق التقى جعجع: تشكيل لجنة لحل أزمة المجلس البلدي في بيروت
lebanon 24
28/05/2025 13:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نسعى مع دولة قطر إلى إيجاد حلول لأزمات المنطقة
lebanon 24
28/05/2025 13:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: القمة ناقشت الأزمات في المنطقة العربية والحلول اللازمة
lebanon 24
28/05/2025 13:46:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-05-28
06:39 | 2025-05-28
06:23 | 2025-05-28
06:00 | 2025-05-28
05:59 | 2025-05-28
05:43 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24