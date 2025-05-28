الصادق: البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة

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كتب النائب على منصة "إكس": " ، المنهكة من الإهمال والتجاذبات السياسية، تنتظر اليوم من مجلسها البلدي الجديد أفعالًا لا أقوالًا، وتحسّنًا ملموسًا في حياة اليومية، بدءًا من البنية التحتية المهترئة، وصولًا إلى المرافق المتهالكة كالحدائق العامة والملعب البلدي والأسواق الشعبية وغيرها".وأضاف: "البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة كالنفايات والمياه والكهرباء، علمًا أنني سبق أن تقدّمت باقتراح قانون متكامل إلى المجلس النيابي، يضمن تأمين الكهرباء لبيروت 24/24. ويمكن للمجلس البلدي الجديد تبنّي هذا الاقتراح والدفع لإقراره وتنفيذه".