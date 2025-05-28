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لبنان
الصادق: البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة
Lebanon 24
28-05-2025
|
04:57
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كتب النائب
وضاح الصادق
على منصة "إكس": "
بيروت
، المنهكة من الإهمال والتجاذبات السياسية، تنتظر اليوم من مجلسها البلدي الجديد أفعالًا لا أقوالًا، وتحسّنًا ملموسًا في حياة
البيارتة
اليومية، بدءًا من البنية التحتية المهترئة، وصولًا إلى المرافق المتهالكة كالحدائق العامة والملعب البلدي والأسواق الشعبية وغيرها".
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وأضاف: "البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة كالنفايات والمياه والكهرباء، علمًا أنني سبق أن تقدّمت باقتراح قانون متكامل إلى المجلس النيابي، يضمن تأمين الكهرباء لبيروت 24/24. ويمكن للمجلس البلدي الجديد تبنّي هذا الاقتراح والدفع لإقراره وتنفيذه".
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