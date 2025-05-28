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لبنان

إصابة مواطن في كفركلا... "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على سيارته

Lebanon 24
28-05-2025 | 05:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة مواطن بجروح طفيفة، بعد إلقاء طائرة "درون" اسرائيلية قنبلة على سيارته في بلدة كفركلا في جنوب لبنان.
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