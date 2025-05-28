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لبنان

مخزومي: الرئيس بري لعب دوراً أساسياً بالنجاح المحقق في بيروت

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:00
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، وقد بحث معه في تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية ونتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة بيروت.
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وبعد اللقاء، قال مخزومي: "لقاؤنا مع دولة الرئيس اليوم لشكره على دوره الوطني الذي مارسه في عملية إثبات المناصفة والتوافق الوطني في الإنتخابات الماضية وخاصة ببيروت وبصراحة لعب دوراً أساسياً بالنجاح الذي تحقق في بيروت".

وأضاف: "كما بحثنا في التطورات في المنطقة وأهمية الإصلاح الذي ينجزه مجلس النواب والذي على أساسه المجتمع الدولي سيقف معنا في عملية التمويل لإعادة الاعمار وفي عملية دعم المؤسسات الدولية فيها وخاصة انه وكما نعرف ان المنطقه تأخذ منحى متقدماً ويهمنا أن نبقى في الداخل موحدين ومواكبين لهذه التطورات والعالم كله مستعد لان يساعدنا، ونتمنى أن يعمل الجميع على  هذا الموضوع".
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