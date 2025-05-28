مخزومي: الرئيس بري لعب دوراً أساسياً بالنجاح المحقق في بيروت

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، رئيس ، وقد بحث معه في تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية ونتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة .وبعد اللقاء، قال : "لقاؤنا مع اليوم لشكره على دوره الوطني الذي مارسه في عملية إثبات المناصفة والتوافق الوطني في الإنتخابات الماضية وخاصة ببيروت وبصراحة لعب دوراً أساسياً بالنجاح الذي تحقق في بيروت".وأضاف: "كما بحثنا في التطورات في المنطقة وأهمية الإصلاح الذي ينجزه مجلس النواب والذي على أساسه سيقف معنا في عملية التمويل لإعادة الاعمار وفي عملية دعم المؤسسات الدولية فيها وخاصة انه وكما نعرف ان المنطقه تأخذ منحى متقدماً ويهمنا أن نبقى في الداخل موحدين ومواكبين لهذه التطورات والعالم كله مستعد لان يساعدنا، ونتمنى أن يعمل الجميع على هذا الموضوع".